Governo de MS realiza mais de mil obras nos municípios

O programa eleitoral exibido na noite de sexta-feira (19), mostrou que o Governo de MS tem obras em todos os municípios. São mais de 1.100 obras, 102 pontes de concreto, 890 quilômetros de vias asfaltadas e recapeadas, 15 mil casas entregues e mais de 26 mil até o fim do ano entregues. Sendo o maior investimento em saneamento da história.

Entre as diversas obras estão: Campo Grande; a revitalização da avenida Ernesto Geisel, recapeamento da Avenida Mato Grosso e ruas do centro e de bairros como Nova Lima, Jardim Seminário, Mata do Jacinto e São Francisco. Três Lagoas; a Avenida Olinto Mancini foi totalmente recapeada, mudando a paisagem aqui do centro.

No interior; Dourados, o Governo já recuperou as avenidas Weimar Gonçalves Torres, Marcelino Pires e Joaquim Teixeira e está iniciando a recuperação da Rayel Bon Faker. E em Ponta Porã, na fronteira, a Avenida Brasil, a mais importante da cidade, foi totalmente recuperada.

Comentários