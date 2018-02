Governo entrega lotes urbanizados para 297 famílias de cinco municípios

Em cinco municípios do Estado, 297 famílias estão recebendo seus lotes urbanizados e dando um passo importante para realizar o sonho da casa própria. As entregas das bases estão sendo feitas em Bela Vista, Bataguassu, Brasilândia, Novo Horizonte do Sul e Japorã pelo secretário de Infraestrutura, engenheiro Marcelo Miglioli, e a titular da Agehab, Maria do Carmo Avesani juntamente com os prefeitos que são parceiros do empreendimento.

Miglioli diz que o projeto é uma solução encontrada pelo governador Reinaldo Azambuja que soma forças e atende as famílias nestes tempos de sscassez de recursos para financiamento habitacionais. Pela lei aprovada pelo Legislativo estadual, a prefeitura doa o terreno e o Estado constrói as bases residenciais. Os selecionados financiam ou adquirem de outra forma o material de construção e concluem suas casas.

“A principal vantagem desse programa é que concluída a casa não existe um prestação para ser paga durante 20 anos ou mais”, destaca o secretário de Infraestrutura.

O projeto Lote Urbanizado visa atender famílias com renda de até cinco salários mínimos e que não tenham sido beneficiadas em nenhum Programa Habitacional Federal, Estadual e Municipal. O projeto é fruto de uma parceria: o município participa com o terreno e a assistência técnica, já o governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.

Para participar primeiramente o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da AGEHAB, e após passar pelo processo de seleção os mesmos serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo. O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses. O projeto Lote Urbanizado visa atender famílias com renda de até cinco salários mínimos e que não tenha sido beneficiada em outro programa habitacional nos âmbitos federal, estadual e municipal.

Cada terreno entregue possui 42,56m², contendo a base construída com fundação, contrapiso, 1ª fiada, fossa e sumidouro.

ENTREGAS

Nesta quarta-feira (7/1) foram entregues 102 lotes urbanizados em Bela Vista. Nesta quinta-feira (8/2) serão 50 unidades em Bataguassu e 31 em Brasilândia. Já nos dias 15 e 16, recebem seus lotes famílias de Novo Horizonte do Sul (87) e de Japorã (27).

O prefeito de Bela Vista, Reinaldo Pity, falou sobre a possibilidade de realizar o sonho da casa própria dos cidadãos. “Desde o momento em que o Governo do Estado nos apresentou esse projeto, nós acreditamos e nos tornamos parceiros. Seremos parceiros até o final. Uma casa é o maior sonho de uma família. Esse sonho será concretizado agora”, concluiu.

CRÉDITO: Assessoria Seinfran

