Governo terá Gabinete Itinerante na Expogrande pelo 4° ano consecutivo

Pelo quarto ano consecutivo, o Governo de Mato Grosso do Sul terá o Gabinete Itinerante na Exposição Agropecuária de Campo Grande (Expogrande). Em 2019, a tradicional feira chega à 81ª edição com realização entre os dias 4 e 14 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Nesta terça-feira (26.2), o governador Reinaldo Azambuja se reuniu com o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Jonatan Barbosa, que organiza a Expogrande, para conhecer detalhes do evento. “É mais uma oportunidade para nos aproximarmos do setor produtivo”, disse o governante.

Conforme Jonatan, para este ano estão confirmadas realizações de palestras; debates; julgamentos de animais de várias raças, entre bovinos, equinos e ovinos; leilões; shopping e exposição de animais; campeonato de laço comprido; ranch sorting e mangueira; exposição comercial de produtos; shows musicais; projetos infantis como Fazendinha e Florestinha, da Polícia Militar; e parque de diversões.

“Para a abertura temos as presenças confirmadas do governador Reinaldo Azambuja; da ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e da bancada federal de Mato Grosso do Sul. E o governador levará nosso convite especial para o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde)”, contou Jonatan Barbosa.

Aproximação da sociedade

O Gabinete Itinerante do Governo do Estado será montado na Expogrande para se aproximar da sociedade no atendimento de demandas, em especial do agronegócio. A parceria é realizada desde a edição da feira de 2016. Devem passar pelo espaço no Parque Laucídio Coelho representantes das secretarias estaduais, fundações e autarquias.

