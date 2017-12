Governo vai reduzir para 60 anos idade para saque do PIS/Pasep

Michel Temer, presidente da República anunciou hoje (22) que o governo irá na semana que vem reeditar a MP que libera o saque do abono salarial PIS/Pasep para pessoas a partir de 60 anos.

O presidente explicou que a reedição da MP só pode ocorrer após o fim do ano legislativo no caso hoje (22).

No café da manhã hoje com a imprensa realizada no Palácio do Planalto o presidente disse ‘Você precisa esperar o ano legislativo para reeditar a MP. Na terça-feira (26) ou quarta-feira (27) nós estamos habilitados a reeditar essa Medida Provisória, já reduzindo a idade para 60 anos. Não mais 65 anos [para homens], 62 anos [para mulheres], mas 60 anos para todos’.

Terá direito ao abono o trabalhador do setor público que tenha contribuído para o PIS até 4 de outubro de 1988 e não tenha realizado o resgate do fundo. O pagamento do PIS sendo a Caixa responsável e o Banco do Brasil administrador do Pasep fazem o pagamento de acordo com o calendário anual.

