Grupo Acaba e Izac Zampieri na Feira de Artes da Confraria Sociartista.

A Confraria Sociartista realizará a sua feira de artes sábado dia 10 de novembro na Praça das Águas, com a presença do Grupo Acaba, Canta-dores do Pantanal e Izac Zampieri com performance poética, e mais de 30 artistas plásticos profissionais, mostrando seus trabalhos em artes Visuais e pintando ao vivo.

Carlos Vera, um dos integrantes da Confraria, disse que este movimento artístico tem como objetivo trazer mais entretenimento, cultura e lazer ao público.

Serviço: Evento aberto ao público, sábado dia 10 de novembro de 2018, das 16 às 21horas,

na praça das Aguas na Av. Afonso Pena, em frente ao Shopping Campo Grande.

Apresentação de Izac Zampieri as 18:30 horas e o Grupo Acaba as 19:00 horas.

