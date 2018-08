Grupo Acaba em evento especial a convite da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

O Grupo Acaba é o convidado especial e tema do ‘Chá Acadêmico da ASL’ que acontecerá nesta quinta-feira,30/08, a partir das 19 horas, na sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Na programação, que serárealizada no auditório da ASL, na rua 14 de Julho, 4653, nos Altos do São Francisco, haverá um papo interativo com integrantes da banda, com abordagem do tema “Histórias do Grupo Acaba e a Cultura Pantaneira” e um seleto pocket show. A entrada é franca.

Esta será a segunda vez que o Grupo Acaba se apresentará na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Aprimeira vez aconteceu em 2009, quando a ASL ainda era sediada na Rua Rui Barbosa, no centro de Campo Grande.

O Acaba – Canta-Dores do Pantanal surgiu com o intuito de pesquisar, desenvolver e divulgar o folclore regional, e por razões de naturalidade se voltou ao Pantanal como tema principal. O Grupo celebrou recentemente 50 anos de atividades musicais.

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras registra ao longo da sua existência (46 anos) uma história marcante voltada para a defesa do vernáculo e o cultivo da arte literária, zelando e incentivando todas as vertentes artísticas e derivações da cultura nacional e estadual. Integrando um dos programas culturais da entidade, o evento ‘Chá Acadêmico da ASL’ acontece a cada última quinta-feira de cada mês, congregando acadêmicos, seus familiares e convidados especiais da Academia, sempre apresentando um convidado de destaque.

Comentários