Grupos de trabalho vão controlar desmatamento na pecuária e produção de soja

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) criou, na última terça-feira (2), grupos de trabalho para controle do desmatamento na cadeia produtiva da soja e no setor pecuarista. O objetivo é propor ações de prevenção e contribuir para a execução dos planos de combate ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado.

As medidas são necessárias para o cumprimento das metas brasileiras dentro do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Participam dos grupos representantes de quatro secretarias do MMA, do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A estratégia é construir novas bases para acordos setoriais dentro da quarta fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm) e do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado).

CRÉDITO: Ministério do Meio Ambiente

Comentários