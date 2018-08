A 5º Turma do TRF3 vai julgar nesta segunda-feira (3) o pedido de Habeas Corpus feito pelos advogados de defesa do ex-governador de MS, André Puccinelli (MDB), do seu filho André Puccinelli Junior e do advogado João Paulo Calves.

Todos estão presos desde o dia 20 de julho em um desdobramento da Operação Lama Asfáltica da PF.

