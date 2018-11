Harley-Davidson lançará sua primeira moto elétrica em 2019

Mais de 4 anos depois do início do projeto, a Harley-Davidson apresentou nesta semana o modelo oficial da LiveWire, sua primeira moto elétrica. O modelo foi apresentado ao público no Milan Motorcycle Show, e deve chegar às lojas já em 2019.

A empresa ainda não está divulgando especificações importantes como velocidade, alcance, etc, mas o protótipo original do LiveWire dizia que ela passaria de 0 a 96 km/h menos de 4 segundos, e tinha um alcance de cerca de 88 km no modo “economia”. Mas a expectativa é que os números do modelo real sejam ainda melhores, o que poderia ser um fator importante para o sucesso da moto elétrica.

Outro ponto polêmico não abordado pelo fabricante foi sobre o ronco característico das motocicletas Harley, que deve desaparecer por completo na sua versão elétrica, o que dividiu muitas opiniões entre os fãs da marca. O lançamento também tem sido visto como uma tentativa da Harley-Davidson de recuperar-se financeiramente, já que a empresa vem sofrendo uma crise financeira desde 2008, tendo uma série de perdas e demissões.

Comentários