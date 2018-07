A ministra Maria Thereza de Assis Moura será a relatora do pedido do HC do ex-governador André Puccinelli (MDB) e dos advogados André Puccinelli Júnior e João Paulo Calves. A distribuição foi feita no início da tarde desta quinta-feira (26).

Desde a última sexta-feira (20) os réus se encontram presos. Na última terça-feira (24) o TRF3 negou a liminar que pedia as solturas dos réus. O pedido foi distribuído a ministra devido a mesma ser relatora da Operação Lama Asfáltica no STF.

Comentários