Herculano agradece indicação para Mesa e deputados reafirmam ações dos mandatos

As bandeiras da família e do esporte continuarão sendo prioridades das ações do deputado Herculano Borges (SD), que subiu à tribuna durante a sessão desta quarta-feira (6), para reafirmar suas lutas e ainda agradecer a indicação e votação dos demais pares para o cargo de 2º secretário da Mesa Diretora, junto aos deputados Paulo Corrêa (PSDB), como presidente e Zé Teixeira (DEM), como 1º secretário, para o comando da Casa de Leis.

“Quero agradecer o apoio para estar junto à Mesa e me colocar à disposição de todos nas pautas pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado que colocou seu nome para apreciação dos parlamentares para integrar a comissão que deve ser criada para acompanhar as fiscalizações das barragens da empresa Vale do Rio Doce em Corumbá, para evitar novas tragédias como a de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. O tema foi discutido durante a sessão de ontem – reveja aqui.

Marçal Filho (PSDB), Lidio Lopes (PATRI) e Evander Vendramini (PP) ressaltaram a importância da prevenção e concordaram a necessidade da criação da comissão. O deputado João Henrique (PR) pediu cautela para que a atividade de mineração não seja excluída, mas sim aprimorada com leis de prevenção a novos desastres. “Pesquisei que a economia de Brumadinho dependia 60% da mineração. Então que façamos um esforço para leis que proíbam, por exemplo, as pessoas de morarem nas áreas de risco e barragens perigosas e não legislação que comprometa o desenvolvimento da atividade”, ressaltou.

Mandato

Quem também reafirmou as ações do mandato foi o deputado Jamilson Name (PDT). “Chego com vitalidade para realizar o melhor e aprender com os deputados mais experientes. Esse mandato que começo agora tem o objetivo de fazer o bem para a população, sempre com amor à pátria e à nossa terra”, disse Name, que também agradeceu o apoio de seus familiares.

O parlamentar falou sobre os desafios do cargo público e dos anseios da população. “Existe na sociedade o rótulo de que os políticos são todos corruptos e nossa ação nesta Casa de Leis é para mim um trabalho transparente, ético e honesto. Foi isso que o povo pediu nas eleições de 2018. O Brasil pede um momento de união entre os políticos. É hora de fazermos algo melhor para alcançarmos aquilo que a população tanto pede e muito necessita”, pontou.

Name defendeu ainda um trabalho conjunto entre a Assembleia e o governo do Estado. “O governador foi eleito pela maioria e somente com nosso apoio ele vai trazer melhorias para as pessoas dos 79 municípios. Sozinhos não chegaremos a lugar nenhum”, afirmou.

Créditos: Agência ALMS

Comentários