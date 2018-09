Herculano Borges pede mais convocações de aprovados para a PM

Preocupado com o fortalecimento da Segurança Pública, o deputado Herculano Borges (SD) apresentou indicação e usou a tribuna durante sessão desta quinta-feira (20) para pedir ao Governo do Estado a convocação de mais aprovados na primeira fase do Concurso Público para a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM-MS). O parlamentar explicou que 1.168 candidatos foram convocados para o teste psicotécnico para o preenchimento de 388 vagas oferecidas no certame para o cargo de soldado e comparou com o último concurso para escrivão, em que das 80 vagas oferecidas chamaram 1.500 pessoas para a segunda etapa.

“Sabemos das dificuldades e da falta de efetivo hoje na polícia e faço esse apelo pela convocação de mais gente, pois nem todos passarão nas demais fases, do psicotécnico, das avaliações médicas e de antecedentes. Muitos aprovados vieram me pedir por essa demanda. A população está crescendo, vamos precisar de mais policiais e minha preocupação é essa, apesar de saber que o Governo tenta fazer sua parte”, explicou Herculano Borges.

O deputado Barbosinha (DEM) concordou da necessidade, mas ponderou quanto aos recursos. “Muitas vezes é vontade da administração pública ampliar o efetivo, mas é preciso ver o lado da responsabilidade financeira, ainda mais que quando se trata de policiais, que trabalham em horário de serviço diferenciado, é uma demanda ainda maior de servidores”, concluiu. As fases do concurso para o efetivo da PMMS podem ser conferidas aqui.

