Historicamente crítico, período de Carnaval acende alerta máximo no Hemosul

Historicamente crítico para os centros de hematologia País afora, o período de Carnaval derruba em até 30% a quantidade de doações de sangue em Mato Grosso do Sul. Por esse motivo, o Hemosul Coordenador, que fica em Campo Grande, convoca a população para contribuir com doações que salvam vidas.

Em 2019, especificamente, três fatores preocupam os gestores do Hemosul, explica a coordenadora técnica da instituição, Marina Sawada. “Além das viagens e ingestão de bebidas alcoólicas, comuns nesta época do ano, tem a questão das chuvas, que atrapalham o movimento de doadores”, revela.

Segundo Marina, as fortes chuvas desta semana já refletiram negativamente na quantidade de doações. “Na terça-feira (19.2) foram 104 doadores. Ontem, caiu para 89. Exatamente, por isso, a preocupação com o Carnaval aumenta. Precisamos de uma média de 180 doações diárias para atender períodos prolongados de feriados”, afirma.

Estoque crítico

Todos os hospitais públicos e privados do Estado são atendidos pela Rede Hemosul. Atualmente, o estoque de sangue do tipo O negativo está crítico. Mas a rede alerta para a doação de todas as tipagens sanguíneas. “Nossa demanda principal é de plaquetas, que têm validade de cinco dias. Temos muitos pacientes hematológicos, oncológicos e com dengue hemorrágica para atender”, diz Marina.

Atendimento

A Hemorrede de Mato Grosso do Sul funcionará em horário especial no período 1° a 6 de março. Localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, o Hemosul da Capital atenderá nesta sexta-feira (1°.3) das 7h às 17h.

No sábado (2.3) e na segunda-feira (4.3) o horário será reduzido: das 7h às 12h; domingo (3.3) e terça-feira (5.3) não terá expediente. Na quarta-feira (6.3) o horário de atendimento será das 13h às 17h.

Como doar

Para doar sangue é preciso seguir algumas regras: estar munido com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.

Os doadores precisam ter de 16 a 69 anos. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal, ou então pode retirar na unidade de doação um modelo de declaração (também disponível no site), levar para mãe, pai ou responsável legal assinar e, então, reconhecer firma desta assinatura. Se o menor de idade for emancipado pode ir sozinho ao Hemosul e apresentar o documento de emancipação. Se for casado, levar a certidão de casamento que já é suficiente para a liberação.

Embora a lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 Kg, a Rede Hemosul reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

O doador deve estar bem alimentado para doar sangue. Não se pode doar sangue em jejum. Mas deve-se evitar alimentos com excesso de gordura quando for realizar a doação. É recomendado alimentação saudável.

Créditos: Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Comentários