‘Hoje Campo Grande tem um prefeito que não vende ilusões’, afirma Chiquinho Telles

Ao fazer pronunciando durante palavra livre na sessão desta quinta-feira (15/2), o vereador Chiquinho Telles (PSD) ratificou o trabalho atuante dos vereadores por Campo Grande em 2017, resultado de “uma Câmara Municipal atenta aos projetos votados nesta Casa, dando as ferramentas necessárias para que o prefeito Marquinhos Trad [PSD] pudesse ‘respirar’ nos primeiros meses de sua gestão”.

Como contrapartida do pacto por Campo Grande, afirmou o Vereador, o prefeito tem se empenhado em atender as indicações de todos os vereadores, independente das cores partidárias.

Hoje, argumentou Chiquinho Telles, “Campo Grande tem um prefeito que não vende ilusões, visto que nada se faz com mágica, e sim com recursos. Todo mundo pode cobrar, e até criticá-lo, mas reconhecidamente nunca lhe faltaram vontade e coragem para estar com a população nos piores momentos”. Inclusive, acrescentou, já faz parte da rotina do prefeito acompanhar os serviços que são realizados em todas as regiões de Campo Grande.

Há mais de três anos, lembrou Chiquinho Telles, os bairros receberam sequer patrolamento. “Aliás, há mais de três anos não construíram uma casa popular em Campo Grande”.

Conforme o Vereador, para alívio da população, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o prefeito Marquinhos Trad já anunciaram a construção de mais de mil casas populares.

Mesmo com todas as dificuldades encontradas, o prefeito da Capital entregou obras concluídas de Centros de Educação Infantil (Ceinf’s); pagou 15 folhas salariais em um ano; e conseguiu, apesar das constantes chuvas, diminuir o número de buracos nas ruas da cidade. “Têm equipes tapando buracos todos os dias e em todas as regiões”.

A harmonia política entre o Legislativo Municipal, Prefeitura e Governo do Estado foi apontada por Chiquinho Telles como uma das conquistas da gestão Marquinhos Trad, resultando no anúncio de importantes obras para Campo Grande.

