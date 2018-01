Homem agride esposa e criança de 9 anos e acaba preso

De acordo com o site O Pantaneiro na tarde de ontem (23) um homem de 37 anos precisou ser contido por policiais militares do GETAM após agredir a sua esposa de 36 anos e uma criança de 9 anos.

Quando os militares chegaram ao local encontraram o homem com um fação na mão e bastante agressivo e a todo instante ameaçava a sua esposa. Em virtude do estado do agressor os oficiais pediram que o mesmo soltasse a arma e colocasse a mão na cabeça. Mas o mesmo em ato impulsivo ele partiu com o fação para cima dos policiais e para ser contido foi necessário o uso da força com o empenho de disparos de bala de borracha.

Após ser contido o homem os policiais realizaram na residência uma vistoria e se depararam com vários móveis quebrados.

A mulher apresentava diversas escoriações pelo corpo e a criança também apresentava um hematoma no cotovelo esquerdo após sofre um golpe do auto ao tentar defender a mãe.

O agressor foi encaminhado ao Pronto Socorro devido estar ferido e posteriormente a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio onde serão tomadas as medidas cabíveis.

Informações de acordo com o site O Pantaneiro

