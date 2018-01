Homem é assassinado com cinco tiros em Nova Alvorada do Sul/MS

Informações do site Alvorada Informa são de que um homem de 30 anos identificado como Adilson Peixoto foi encontrado morto com cinco tiros em via pública por volta das 0h00 de ontem (16). O crime aconteceu na rua Wagner Noelson de Sousa, esquina com Eliê Vidal, no bairro Maria de Lourdes, em Nova Alvorada do Sul/MS.

Informações da PM são de que testemunhas relataram terem ouvido pelo menos nove disparos e pelo menos cinco tiros teriam acertado Adilson que morreu no local. Sabe-se que um tiro acertou a nuca da vítima. E que o suspeito de atirar estaria a pé e ao avistar a vítima andando na rua efetuou vários disparos de arma de fogo calibre 38.

O crime está sendo investigado pela polícia civil e buscas pela região foram feitas mas nenhum suspeito foi preso.

Informações de acordo com o site Alvorada Informa

