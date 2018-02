Um homem de 51 anos na madrugada de hoje (8) foi alvejado com dois tiros um no punho direito e o outro no lado esquerdo do abdômen. O crime ocorreu no Distrito de Albuquerque, distante 64 Km de Corumbá/MS.

O Diário Corumbaense informou que a vítima estava em casa quando um homem, vulgo “Castelão’ o chamou e quando ele saiu fez os disparos e fugiu na sequência.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros e encaminhado ao pronto socorro de Corumbá.

Informações do Diário Corumbaense.

