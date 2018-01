Homem é detido por andar com arma de fogo sem autorização

Policias Militares da Base Comunitária de Nova Casa Verde do distrito de Nova Andradina prenderam na madrugada desta quinta-feira (25), um homem de 25 anos que estava portando uma arma calibre 765mm.

Durante rondas ostensivas por volta das 00:00 avistaram um veículo Gol estacionado em frente a um estabelecimento comercial em atitude suspeita. Uma abordagem foi realizada e nada de ilícito encontrado, mas quando os policiais fizeram as buscas no interior do veículo localizaram em baixo do banco traseiro dianteiro direito uma pistola Taurus PT57 S 765mm com sete munições intactas no carregador.

Ao ser questionado sobre a documentação da arma e o porte o homem informou que não possuía e que havia adquirido na cidade de Nova Alvorada do Sul.

O Jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Nova Andradina juntamente com a arma e as munições.

Comentários