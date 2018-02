Homem é encontrado morto no São Conrado

Uma vizinha residente no Bairro São Conrado, em Campo Grande encontrou o corpo de um homem por volta das 6 horas da manhã. O corpo foi identificado por Admilson Pereira Nunes, de 42 anos.

De acordo com as informações da família que mora no Bairro Santa Emília na noite de ontem (13) a vítima saiu por volta das 20 horas e retornou as 23 horas. Mas poucos minutos depois voltou a sair.

Informações preliminares são de que o corpo foi encontrado por uma vizinha. Admilson fazia uso de medicação controlada e não podia ingerir bebida alcoólica.

O corpo não apresentava aparentemente ferimentos. A Perícia esteve no local. A Polícia investiga o caso.

Comentários