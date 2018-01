Homem é executado a tiros na frente da esposa

Robson Genovez Baldonado, 26 anos foi assassinado com 31 tiros na noite de ontem (21), na Vila Traveirópolis, em Campo Grande.

De acordo com o relato da esposa a polícia por volta das 20 horas quando estava na companhia de seu esposo o autor chegou em uma moto desceu e efetuou os 31 tiros, sem que a vítima esboçasse qualquer reação.

Ainda de acordo com informações, a vítima estaria em desavença a muito tempo com um morador da região do Parque do Sol.

A vítima recebeu 31 tiros que atingiram costas, pescoço, ombro, rosto, barriga, mãos. A Polícia registrou o caso como homicídio simples.

