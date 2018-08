Homem é preso ao tentar sair de supermercado sem pagar conta

Um homem (50) foi preso após tentativa de furto em um supermercado. O fato aconteceu na noite desta terça-feira (31), na Avenida Costa e Silva, na Vila Processo, em Campo Grande/MS.

O indivíduo passava suas compras no caixa, quando o fiscal percebeu a fraude. Ele foi abordado no estacionamento que lhe pediu para mostrar o cupom fiscal. A falcatrua foi descoberta quando o valor apresentado foi de R$ 24,10, o que não condizia com o volume de produtos no carrinho. Após passadas as compras novamente o valor totalizou R$ 902,40.

A Polícia foi acionada e o infrator encaminhado à delegacia.

