Homem é preso após agredir a esposa em Maracaju/MS

Após passar o dia em uma fazenda na companhia de familiares um jovem de 24 anos foi preso acusado de agredir a esposa. Ambos voltavam para casa quando o esposo dentro do automóvel no município de Maracaju começou as agressões.

De acordo com o BO a Policia Militar foi acionada na Vila Juquita pois no local um marido estava agredindo a sua esposa. A guarnição foi informada que o casal havia passado o dia em uma fazenda com familiares e no retorno começou as agressões na esposa dentro do veículo.

Os policias encaminharam o marido a Delegacia e o caso foi registrado como violência doméstica.

