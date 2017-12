Homem é preso em MS por cultivo da Maconha

Na tarde de ontem (29) o CIOPS de Ponta Porá recebeu uma denuncia anônima de que havia em uma residência o cultivo da maconha, no bairro Residencial do município.

De posse das informações os policias se dirigiram até o local com o apoio do Grupamento Especializado Tático Motorizado com apoio de Motocicletas (GETAM). No local os policiais fora recebidos pelo morador, um jovem de 18 anos o qual autorizou a entrada da guarnição e foi localizado no seu quintal 3 pés de maconha.

Ao ser indagado o jovem relatou que plantava para o seu consumo próprio. Diante do fato os pés foram arrancados e juntamente com o autor encaminhados a Delegacia onde serão tomadas as providências.

