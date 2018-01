Homem é preso por adulterar chassi de veículo

CORRESPONDENTE JARDIM/MS – Policiais Militares do 3º Grupamento de Boqueirão prenderam um indivíduo por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.

Durante um policiamento ostensivo no perímetro urbano do distrito de Boqueirão a guarnição procedeu uma abordagem em um veículo Fiat/Strada. Em vistoria na documentação apresentada, constou adulteração no número do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRVL).

Na sequência os policiais solicitaram via Sistema Policial o número do CRVL e constou no lote de documentos que haviam sido roubados, furtados ou extraviados do Estado de Mato Grosso.

Na vistoria no veículo constatou-se uma adulteração grosseira no número do chassi. E as demais marcações existentes no automóvel não condiziam com a numeração do documento.

O motorista do veículo um homem de 23 anos relatou que à equipe policial que o veículo não era de sua propriedade e sim de seu patrão.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao homem e encaminhado juntamente com o automóvel a Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis.

