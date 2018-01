Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Rio Verde de Mato Grosso

Policiais de Rio Verde de Mato Grosso juntamente com a Policia Cívil prenderam ontem (1) um jovem de 24 anos por porte ilegal de arma de fogo.

A guarnição foi acionada via 190 e informado por uma pessoa de que o suspeito havia invadido a fazenda onde reside e furtado alguns objetos da sede.

Ainda de acordo com a vítima o autor do roubo estaria, portanto duas armas de fogo. Mas um funcionário da fazenda juntamente com seu esposo havia contido o autor e o imobilizado e estavam se dirigindo a Rio Verde de MT para entrega-lo a polícia.

De posse das informações os policiais se deslocaram ao encontro do comunicante e os encontrou no Km 23 aproximadamente perto da Serra do Pindaivão.

Os policiais então deram voz de prisão ao autor do furto e o encaminhou a delegacia de policia juntamente com as armas e munições.

A autoridade policial tomará as devidas providências cabíveis em relação ao suspeito.

