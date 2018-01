Homem mata a ex-mulher na frente do filhos de 3 e 6 anos

Briga por pensão alimentícia dos filhos de 3 e 6 anos pode ter sido a causa do assassinado de Halley Coimbra Ribeiro Junqueira, 38 anos ocorrido ontem (14) na cidade de Três Lagoas/MS.

A separação do casal vem desde de setembro de 2017 e a briga pelo valor da pensão dos filhos vinha se arrastando a algum tempo. De acordo com informações Renato Bastos Ottoni, 62 anos ex-gerente da fábrica de celulose do município não aceitava o fim do relacionamento.

Ontem (14) por volta das 18 horas a filha de 15 anos de Halley que se encontrava no quarto da casa ouviu disparos de arma de fogo e a mãe pedido que seu ex-padrasto não fizesse ‘aquilo’. Neste momento a adolescente ouviu o terceiro disparo e quando chegou a cozinha o portão da residência tido sido acionado e o autor estava fugindo em seu veículo. Duas crianças de 3 e 6 anos estavam na sala no momento do crime.

No corpo de Halley a perícia encontrou três disparos sendo um na cabeça onde o projetil ficou alojado e na nuca os outros foram nas costas.

A polícia procura Renato suspeito de ser o autor do assassinado e solicitou a ajuda da Policia Militar do Estado de São Paulo, para onde o autor possa ter se evadido.

