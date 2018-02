Homem morre após ser atropelado por caminhonete na BR-163

Morreu atropelado na BR-163 Km 373 por uma caminhonete um operário, ele prestava serviço a concessionária que administra a via.

Informações da PRF as causas do acidente não foram divulgadas. A caminhonete Dodge Ram, dirigida por um homem de 41 anos que seguia no sentido Nova Alvorada do Sul a Campo Grande, atingiu o trabalhador de frente.

De acordo com o site Alvorada Informa devido ao forte impacto a vítima identificada por Antônio Gomes, natural do Maranhão não resistiu e morreu no local.

Ele prestava serviço a empresa BC2 há mais o menos um ano. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos e devido ao impacto o trânsito ficou parcialmente interditado em uma das pistas.

Com informações do Alvorada News

