Homem quebra vidraças do batalhão da PM e acaba preso

NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – Um homem (24) foi preso após quebrar as vidraças do quartel do grupamento da PM de Amandina. O fato ocorreu na noite de quarta-feira (5), no distrito de Amandina/MS.

A mãe do autor confirmou a autoria do filho e relatou que ele estava alterado e quebrou os móveis de casa. Ele foi localizado num bar e recebeu voz de prisão sendo conduzido a delegacia de Polícia. No deslocamento ameaçou os militares. A genitora informou que o filho sofre de problemas psiquiátricos.

