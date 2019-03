Homenagem às mulheres marca semana no Legislativo

Na primeira semana do mês de março da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), os deputados estaduais se reúnem em sessão ordinária na quinta-feira, dia sete, no Plenário Deputado Júlio Maia, onde realizam a análise e votação das matérias em tramitação na Casa de Leis. A sessão é transmitida ao vivo pela TV e pela RádioAssembleia.

Já no Dia no Internacional da Mulher, na sexta-feira (8), a ALMS realizará sessão solene alusiva à data. O evento, proposto pelo presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa (PSDB), começa às 9h no Plenário Deputado Júlio Maia. Serão homenageadas mais de 20 pessoas, por indicação dos parlamentares, com base na Resolução 3/2011, que instituiu a entrega do troféu Celina Jallad.

