Homologado pela prefeitura de Campo Grande a licitação dos serviços de Tapa-Buracos

Homologado e publicado hoje (20) pela Prefeitura de Campo Grande o resultado da licitação que prevê o pagamento de R$ 34,2 milhões a empreiteiras que irão atuar nos serviços de tapa-buracos em Campo Grande.

Quatro empresas trabalharão nas sete regiões da Capital. Região do Anhanduizinho e Lagoa a Mr & Jr; Bandeira e Segredo a Pavitec; Centro e Imbirussu Diferencial e no Prosa Gradual Engenharia.

Esta licitação deveria ter sido encerrada no último dia 18 deste mês, quando o prefeito Marquinhos Trad anunciou que 40 esquipes trabalhariam no fechamento dos buracos no município.

Contudo as empreiteiras que ficaram fora do processo licitatório entraram com recursos o que impediu o prefeito de assinar os contratos com as empresas.

Ontem (19) a homologação foi assinada e o prefeito afirmou que os trabalhos provavelmente se iniciarão amanhã (21).

