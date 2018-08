CASSILÂNDIA-MS (Correspondente) – Carlos Alberto Machado foi encontrado morto pelo dono de um hotel. O fato ocorreu nesta manhã de terça-feira (21), em Cassilândia/MS.

O dono da hospedaria estranhou a demora do hospede que sempre levantava cedo e chamou a polícia. O visitante estava caído no quarto e com as roupas urinadas. Os bombeiros foram acionados e constaram o óbito. O corpo não apresentava sinais de violência.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

