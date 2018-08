Hospital Cassems CG é o quarto hospital a receber o selo de Acreditação no MS

Certificado, Hospital Cassems de Campo Grande é a primeira das nove unidades hospitalares da rede própria da Cassems a ter o status de entidade Acreditada.

Com menos de dois anos de existência o Hospital Cassems de Campo Grande é o primeiro da rede hospitalar própria da Cassems a receber o certificado de Acreditação da ONA. A certificação foi entregue oficialmente ao presidente da Cassems, Ricardo Ayache, nesta terça-feira (21), pela diretora de Planejamento e Controle Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES), Vivian Giudice. Estiveram presentes na solenidade, além de conselheiros e diretores da Cassems, a diretora técnica do hospital, Priscilla Alexandrino, o diretor Clínico, Marcos Bonilha, o gerente, Carlos Guizado e os colaboradores.

Antes da entrega oficial do selo de certificação, a diretora de Planejamento e Controle do IBES, Vivian Giudice, afirmou ser uma grande satisfação ter o Hospital Cassems de Campo Grande entre “o seleto grupo de instituições Acreditadas pelo Instituto”. Em todo Brasil, o IBES é responsável pela certificação de 714 instituições de saúde. No Estado são 10 as instituições que possuem o selo de Acreditação. O Hospital Cassems de Campo Grande é o quarto hospital em Mato Grosso do Sul a receber a certificação.

Emocionado, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, agradeceu o empenho de todos os colaboradores da unidade hospitalar. Ele lembrou que ao longo dos 17 anos de vida da Cassems a força e a determinação foram os principais ingredientes, que misturados ao trabalho intenso, fizeram com que o Plano de Saúde se tornasse referência em todo o Estado. “Nós estamos entre as melhores e maiores empresas do Brasil. Formamos uma equipe de duas mil pessoas que trabalham juntas para mais de 221 mil vidas e não podemos esquecer de onde viemos. Hoje, com o selo de Acreditação, temos a certeza da nossa capacidade de construir uma saúde bem melhor”, conclui.

Em nome do Conselho da Cassems, Maria das Graças Freitas, parabenizou a equipe e agradeceu por todo o esforço realizado. “Esta é apenas a primeira de muitas certificações que ainda virão. Sem dúvida, essa é a nossa contrapartida para os servidores públicos de Mato Grosso do Sul, que confiaram no nosso trabalho”, avalia.

A Acreditação é um processo que visa a certificação de qualidade da instituição de saúde, de acordo com padrões e requisitos definidos pela metodologia do Sistema Brasileiro de Acreditação (ONA). O IBES é uma das mais importantes e conceituadas instituições especializadas em certificações em saúde do país e permite a certeza de que todo o trabalho e empenho das equipes na confecção das rotinas e processos foram recompensados. “Significa, acima de tudo, que estamos melhorando permanentemente a qualidade da nossa gestão em assistência, com foco na segurança do paciente, na integração harmônica entre as áreas assistenciais, tecnológica e administrativa”, assegura a diretora técnica do Hospital Cassems CG, Priscilla Alexandrino.

O diretor clínico da unidade, Marcos Bonilha, considera o rigor com que foram tratadas todas as questões que envolvem a segurança do paciente foi de suma importância para a obtenção do selo. “O nosso hospital foi minuciosamente avaliado e atendeu aos critérios de segurança do paciente em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais”, explica.

Comentários