Hospital Cassems de Corumbá abre suas portas ao povo pantaneiro

A Unidade Hospitalar terá Pronto Atendimento 24h e atenderá beneficiários de Corumbá e Ladário.

Na segunda-feira, 03, ás 7h, o Hospital Cassems de Corumbá iniciou o seu atendimento à população e já realizou cerca de 50 atendimentos, uma internação e já está agendando as cirurgias eletivas. A estrutura atende aos servidores de Corumbá, Ladário e da fronteira boliviana. Localizada na Rua Monte Castelo, 60, Quadra 8 Lote J, no Bairro Popular Velha, a estrutura tem 4,5 mil m² de área construída total, com média complexidade e alta tecnologia.

A primeira paciente a ser atendida pelo médico plantonista, Dr. Robister Moreno de Oliveira, na unidade foi a dona, Renilda Menacho de Arruda, de 63 anos, professora aposentada do estado e atual vice-diretora da Escola Municipal Ângela Maria Perez. “Este hospital é a realização de um sonho para nós e é de fato um novo tempo que se inicia na saúde dos corumbaenses. Tenho muito orgulho de ser servidora pública e ver o quanto a atual administração da Cassems está batalhando para nos oferecer um serviço de qualidade. Fui muito bem atendida, melhorei do meu quadro de virose e volto para casa com a certeza que sei que teremos uma excelente assistência à saúde”, disse.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o dia de hoje é histórico e traz para uma cidade que guarda tantas histórias uma nova fase de modernidade e atenção à saúde. “Abrir as portas do 10° Hospital da Cassems ao povo pantaneiro é um momento de muita emoção para todos nós, pois em dois anos, tempo Record de construção, entregamos a população de Corumbá e Ladário um complexo hospitalar moderno e que trará, com certeza, muita cura e cuidados para os nossos servidores públicos e todos que lá forem atendidos”, ressalta.

Já o diretor de unidades hospitalares da Cassems, Flávio Stival, que acompanha na cidade a abertura dos trabalhos do hospital, a avaliação é de que o primeiro dia transcorreu na normalidade e que a estrutura está pronta para realizar os procedimentos com a atenção e a segurança que a população merece. “Hoje já atendemos um bom número de pacientes, o PAM da Santa Casa já fechou e passou a funcionar em nossa unidade e nós temos a certeza de que aqui as pessoas terão atenção, carinho e respeito em seus tratamentos de saúde, pois visamos realizar um atendimento humanizado, com foco sempre na cura completa de nossos pacientes”, enfatiza.

Estrutura

Nesta primeira fase do hospital foram inaugurados 35 leitos, com a entrega da segunda fase, no início de 2019, a unidade terá 50 leitos, três salas cirúrgicas, cinco consultórios ambulatoriais, dois consultórios odontológicos, Pronto Atendimento 24 horas, além da atual sede regional da Cassems, que funciona no mesmo endereço.

A Unidade Hospitalar possui um Centro de Diagnóstico equipado com tomografia computadorizada, raios X digital, mamografia, densitometria óssea, duas salas de ultrassonografia e laboratório de análises clínicas. Na segunda fase, contará com o serviço de ressonância magnética, hemodinâmica e unidade semi-intensiva de internação.

Comentários