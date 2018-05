Hospital de São Gabriel do Oeste é reformado com emenda do deputado Amarildo Cruz

Na tarde de ontem (16), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) participou da solenidade de entrega da reforma e ampliação do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, do município de São Gabriel do Oeste. Parte da reforma foi realizada com alocação de emenda parlamentar de R$ 40 Mil que o parlamentar destinou ao município em 2016.

Com o recurso, foram construídos novos banheiros, sendo um adaptado para cadeirantes, fraldário, disponíveis para os usuários que aguardam atendimento na recepção, que também passou por reforma.

“Fico muito honrado em contribuir de alguma forma com a população de São Gabriel do Oeste, especialmente porque o recurso foi investido na saúde, uma área que merece atenção especial do poder público. Agora, o hospital municipal conta com uma recepção mais ampla e adequada para receber os pacientes”, destacou Amarildo Cruz, lembrando que a emenda de 2016 foi uma reivindicação do vereador Marcos Paz.

Na oportunidade, o parlamentar se comprometeu em destinar nova emenda para o município e em continuar com ações que visem levar mais qualidade de vida à população local. “Faço aqui o compromisso de destinar mais recurso para o município, e faço isso porque pude constatar que a emenda parlamentar que destinamos está sendo bem gerida”, falou referindo-se ao trabalho do prefeito Jeferson Tomazoni.

Em sua passagem pelo município, o deputado Amarildo Cruz participou ainda da entrega da construção da Unidade Básica de Saúde Fênix IX e da entrega das chaves de 52 casas populares no loteamento Fênix.

“O Estado tem a obrigação de proporcionar dignidade às pessoas, e isso inclui oferecer saúde e educação de qualidade e um teto para as famílias morarem. Eu fico muito feliz em ver essas 52 famílias receberem as chaves de suas casas”, falou o parlamentar.

Também participaram das entregas, a vice-prefeita Ivone Pierezan, ex-prefeito Adão Rolim, vereadores, os deputados Junior Mochi e Márcio Fernandes.

