Idoso de 61 anos e agredida pela própria filha em Angélica/MS

Um idoso de 61 anos foi agredido com um cano de ferro no rosto pela filha de 31 anos. O crime aconteceu no município de Angélica/MS.

De acordo com informações do site Nova News o fato aconteceu em um açougue e a Policia foi acionada via 190 de que um idoso havia sofrido uma agressão.

Quando a guarnição chegou até o local encontrou a vítima com o rosto ensanguentado e uma ambulância foi chamada para conduzir a vítima até o hospital local.

O idoso relatou aos policiais que a filha seria a autora da agressão e utilizou um pedaço de cano de metal para atingi-lo no rosto acertando seu nariz.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e a Policia Civil está apurando o caso.

Informações de acordo com o site Nova News

Comentários