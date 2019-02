Ciclista fica ferido após ser atropelado por veículo Polo, de cor prata nesta manha de terça-feira (26), no cruzamento da Avenida Júlio de Castilho com a Avenida Manoel Ferreira, no bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande/MS. A vítima um idoso de 80 anos foi socorrido pelos bombeiros com escoriações, mas consciente e orientado a unidade médica.

