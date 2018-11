TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Um idoso (78) foi preso acusado de estuprar as netas de 5, 9 e 10 anos. Os abusos ocorrem em janeiro de 2014, na cidade de Pereira Barreto/SP. As menores são filhas da enteada do acusado e foram molestadas quando estavam de férias na casa da avó. A Policia registou o caso e no dia 31 de outubro de 2018 foi condenado a nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pelo estupro das três crianças.

