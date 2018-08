AMAMBAY-PY (Correspondente) – O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por populares em meio a um matagal. O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira (28), em uma colônia de Amambay/PY.

A Polícia foi acionada por volta das 2 horas da madrugada. A vítima estava com a mãe direita decepada. As investigações apontam que o crime tenha ligação com ajuste de contas do crime organizado.

O homicídio está sendo investigado.

