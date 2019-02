Imóvel ligado a Sérgio Longen é investigado pela PF

Em decorrência da Operação Fantoche a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em uma casa onde morava Sérgio Longen, presidente da FIEMS. A intervenção investiga atos de corrupção. Em entrevista coletiva Longen afirmou que o imóvel pertence atualmente a ex-mulher, que aluga para uma terceira pessoa. Explicou também que 100% do recurso usado nos projetos pela FIEMS pelo departamento nacional e auditado pela CGU e TCU. Os outros mandados foram cumpridos no 3º andar do prédio da FIEMS, na Afonso Pena de lá os agentes levaram documentos. Os alvos da investigação são: Cine Sesi, Festival Internacional de Objetos, Fábrica Verde, Em Nome das Cidades e Arte no Canteiro. E conclui dizendo que está à disposição da Justiça e imprensa para qualquer tipo de esclarecimento.

