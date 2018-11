Vela provoca incêndio e destrói templo de umbanda. O fato ocorreu na Rua Wagner Jorge Borttoto Garcia, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande/MS.

O fogo destruiu um dos cômodos e estátuas religiosas. No momento do incêndio o proprietário não se encontrava. O morador foi avisado pelos vizinhos que conseguiram controlar as chamas. Os bombeiros foram acionados, mas apenas fizeram os rescaldos do que sobrou do imóvel. Não houve feridos.

