Inconformada com fim do relacionamento, mulher agride ex-namorado

Após uma discussão em um bar localizado no Nova Lima um casal foi colocado para fora. A discussão gerou agressões com ‘tamancadas’ na noite de ontem (4), pois a mulher não aceita o termino do relacionamento.

De acordo com o BO a mulher de 48 anos se encontrava no bar na companhia de um outro homem, quando o ex-namorado chegou sem dar nenhuma importância por o relacionamento havia dito fim há 30 dias.

A mulher ao notar que não teria dado importância ao fato se levantou e no ‘calor’ da discussão arremessou um copo de cerveja no rosto do homem e depois partiu pra cima com ‘tamancadas’. Os seguranças retiram o casal do estabelecimento.

Na rua a autora teria tentado entrar no carro da ex-namorada rasgando sua roupa. Informações preliminares apontam que ele teria ligado para a filha da autora que sem sucesso consegui segurar a mãe. O homem fugiu e largou seu carro para trás.

Hoje acompanhado de algumas pessoas foi buscar seu veículo que havia deixado no bar.

A Polícia registrou o caso como ameaça e via de fatos.

