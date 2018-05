Indignada Vereadora vai pedir que tirem o nome de general assassino de Avenida em Campo Grande

Na tarde de sexta-feira (11/05) a Vereadora Dharleng Campos (PP), em contato com a reportagem do BOCA DO POVO NEWS impactada pelas revelações a respeito de que no Palácio do Planalto era de onde emanavam as ordens de assassinados dos que eram considerados “subversivos perigosos”, disse que irá pedir a retirada do nome do general Ernesto Geisel de uma das mais belas avenidas de nossa Capital.

A Avenida Ernesto Geisel tem “dois” nomes. No primeiro trecho ela homenageia o general que chamou para si a responsabilidade de vida e de morte dos opositores à ditadura militar por ele comandada. No segundo trecho a avenida se transforma em “Norte-Sul” eliminando um dos nomes mais sujos da ditadura militar.

