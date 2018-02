Inscrição para o concurso de promotor de justiça de MS termina dia 16

Termina dia 16 o prazo para inscrição ao Concurso Público do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE-MS) para 10 vagas de Promotor de Justiça substituto, com salário inicial de R$ 23.512,65.

As inscrições devem ser realizadas por intermédio do site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC (http://www.fapec.org/site/), instituição responsável pela elaboração e aplicação das provas. Há reservas de vagas para pessoas com deficiência e negras. A taxa de inscrição é de R$ 250,00.

Para ingressar na carreira o candidato precisa ser bacharel em Direito, ter idoneidade moral atestada por dois membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso, contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica, dentre outros.

CRÉDITO: FAPECMS

Comentários