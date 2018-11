Inscrições no Mais Médicos preenchem 96,6% das vagas

Novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que, até às 17h de domingo (25), foram preenchidas 96,6% vagas do programa Mais Médicos. Os profissionais buscam uma das 8.517 vagas distribuídas por 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) no País.

De acordo com o órgão, inscreveram-se 29.780 profissionais com registro nos conselhos regionais de medicina (CRM) no Brasil. Até agora, 20.767 inscrições foram confirmadas, enquanto 8.230 médicos já sabem o município que vão trabalhar.

As inscrições vão até 7 de dezembro pelo site maismedicos.gov.br. Os profissionais selecionados, que vão preencher as vagas abertas com a saída dos cubanos do programa, têm até 14 de dezembro para entregar os documentos exigidos no edital à prefeitura da cidade selecionada. Segundo o ministério, 40 médicos já se apresentaram para trabalhar.

Créditos: Ministério da Saúde

