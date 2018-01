Inscrições para escolha do desenho do mascote para o carnaval 2018 encerram na sexta-feira

As inscrições para escolha do Desenho do Mascote para o Carnaval de Campo Grande deste ano, com o tema “Carnaval Capital 40 Anos”, encerram no próximo dia 12 de janeiro. O Concurso está sendo promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Sectur.

O objetivo é selecionar por concurso público de escolha e premiação, o desenho do mascote a ser utilizado na divulgação e decoração do Carnaval 2018, que é realizado todos os anos pela LIENCA (Associação das Entidades Carnavalescas), com o apoio da Prefeitura Municipal.

O desenho do Mascote será utilizado na decoração do Carnaval 2018 em Campo Grande, para uso em peças decorativas a serem instaladas nas ruas, pórticos, palcos, arquibancadas, palanque de jurados, praças, canteiros centrais, avenidas, viadutos, passarelas e em logradouros públicos, visando decorar a cidade, selecionando por meio do processo democrático do concurso o projeto que contemple o melhor do Desenho do Mascote.

O prêmio para a proposta escolhida será no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pode participar do concurso pessoa física com idade a partir de 12 (doze) anos, completos até a data de encerramento das inscrições, residentes e domiciliados em Campo Grande por um período mínimo de 02 (dois) anos, no caso de menores de 18 (dezoito) anos é exigida a autorização dos pais e/ou responsáveis.

A ficha de inscrição e demais anexos deverão ser obtidos exclusivamente do site: http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/.

Ao acessar o site, o interessado encontrará um formulário de inscrição que deverá ser integralmente preenchido e assinado para envio, devendo ser preenchido em língua portuguesa. A inscrição deverá ser encaminhada via SEDEX pelos Correios, até às 17h do dia 12 de janeiro de 2018.

O Desenho do Mascote apresentado deverá ser entregue impresso em folha tamanho A4 (21cm x 29,7cm), e também em formato eletrônico: PNG, JPG, AL, PDF ou CDR (com resolução mínima de 300 dpi), no pen-drive.

A escolha do projeto será realizada pela Comissão de Seleção, utilizando os seguintes critérios para avaliação e seleção técnica: Criatividade – O projeto que representar o tema proposto – “Carnaval Capital 40 Anos” com formas, cores e características da cidade de maneira diferenciada (pontuação de 01 a 10); Originalidade – O projeto que representar o tema proposto “Carnaval Capital 40 Anos”, de forma singular, com características únicas (pontuação de 01 a 10).

E, ainda, maior identificação com o tema proposto “Carnaval Capital 40 anos” – (pontuação de 01 a 10). Para desempate será utilizado como critério a maior idade do proponente.

Quem tiver interesse em conferir a íntegra do Edital nº 37/2017 – Sectur poderá conferir o documento no Diogrande, edição nº 5.091, a partir da página 8, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários