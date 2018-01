Inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira (23)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (23) e seguem até a próxima sexta-feira (26) no site do Ministério da Educação (MEC). Ao todo, serão 239.601 vagas oferecidas em 130 instituições, entre universidades e institutos federais e instituições estaduais.

Podem se inscrever estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 que obtiveram nota na redação diferente de zero e que não sejam treineiros (participantes menores de 18 anos no primeiro dia de realização da prova). É necessário informar o número de inscrição do Enem 2017 e a senha cadastrada.

No site do MEC, o candidato também pode consultar as vagas disponíveis, pesquisando as instituições e os seus respectivos cursos participantes.

Confira o cronograma completo do Sisu:

23/1 a 26/1: período de inscrições (as notas de corte serão divulgadas nos dias 24, 25 e 26)

29/1: resultado da chamada regular

29/1 a 7/2: prazo para participar da lista de espera

30/1 a 7/2: matrícula da chamada regular

9/2: convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

CRÉDITO: Agência Brasil

Comentários