Inscrições para Vestibular e Passe encerram neste domingo

O prazo para as inscrições do Processo Seletivo Vestibular UFMS 2019 e para a 1ª e 2ª Etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) se encerra neste domingo, dia 18 de novembro. As informações e os editais sobre ambas as seleções poderão ser acompanhados pelo Portal de Ingresso UFMS. A taxa de inscrição custa R$ 100,00.

Para se inscrever o candidato deve realizar os seguintes passos: acessar o site www.fapec.org/concursos; selecionar o link “Inscrições”; clicar no Processo Seletivo desejado – Vestibular UFMS 2019 ou PASSE UFMS; indicar a categoria de inscrição para a qual vai concorrer (concorrente de graduação ou treineiro, no caso do Vestibular); preencher a ficha de inscrição; optar pelo município onde deseja realizar a prova (para os cursos de Medicina, Direito e Música, as provas serão aplicadas apenas no município de Campo Grande-MS); e concluir a inscrição.

A avaliação do Vestibular UFMS 2019 será aplicada no domingo, 2 de dezembro, das 8h às 12h. Para participar é preciso realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 2018 (Enem). Para os candidatos ao curso de Música também haverá prova de habilidades específicas, agendada para o domingo seguinte, 9 de dezembro.

As provas da 1ª etapa do Passe, correspondente ao triênio 2018-2020, e da 2ª etapa, correspondente ao triênio 2017-2019, serão realizadas no domingo, 16 de dezembro, das 8h às 12h.

A 1ª etapa é voltada aos estudantes que estejam cursando e terminem a 1ª série do Ensino Médio em 2018. Já a 2ª etapa é para os que estejam cursando e terminem a 2ª série do Ensino Médio em 2018 e já realizaram a 1ª etapa em março deste ano.

O Passe é uma das maneiras mais simplificadas de passar do Ensino Médio para o Superior e consiste em avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos ministrados naquele período. A escolha do curso só ocorre no ano de conclusão do Ensino Médio.

