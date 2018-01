INSS de Costa Rica atrasa atendimento e perícias médicas; em reunião, vereadores cobram providências

Com o objetivo de discutir e cobrar melhorias no atendimento prestado à população pela agência local do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Costa Rica-MS, os vereadores Rosângela Marçal Paes (PSB) e Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB), se reuniram com a gerente do INSS no município, Tatiana Salomão. O encontro aconteceu na tarde de terça-feira (09/01), na sede local do órgão previdenciário, e contou também com a presença do prefeito em exercício, Roberto Rodrigues (DEM).

Segundo Tonin Félix, dois problemas foram debatidos ao longo dessa reunião: a demora no atendimento ao público oferecido na agência e o atraso na realização de perícias médicas. Conforme explicou o parlamentar, um médico realiza as perícias em Costa Rica apenas três vezes por semana, incluindo as perícias do INSS – no âmbito administrativo – e também aquelas judiciais. De acordo com o vereador, esse profissional executa em média 100 perícias por semana, número que é inferior à demanda existente. Com isso, moradores de Costa Rica precisam fazer perícias médicas em outros municípios, buscando mais agilidade.

“Duas coisas precisam acontecer. Ou o INSS contrata mais um médico perito ou o médico perito que já existe atende cinco vezes por semana em Costa Rica. O que ocorre é que muitas pessoas do nosso município estão realizando perícias médicas em outras cidades para agilizar o processo, e pessoas de outros municípios, inclusive de outros estados, vem fazer perícias em Costa Rica, já que o INSS é um órgão federal. Ou seja, está havendo uma clara inversão. Inclusive, durante a reunião nós discutimos que é necessário o INSS fazer uma nova pactuação, para que a agência de Costa Rica passe a atender apenas a nossa cidade e municípios da região”, defendeu Tonin Félix.

Sobre a necessidade de procurar outros municípios para realizar perícia médica, um internauta desabafou no Facebook da vereadora Rosângela. “Acho um absurdo eu ter que ir até Coxim fazer uma perícia com o preço que tá o combustível”, reclamou ele.

O outro problema discutido ao longo da reunião é a demora no atendimento da população que procura a agência do INSS em Costa Rica. De acordo com Tatiana, contando da data na qual o interessado faz o agendamento por telefone ou pela internet, até quando o cidadão de fato recebe o primeiro atendimento na agência previdenciária do município, leva em média 90 dias, ou seja, três meses. Ela justifica que essa morosidade acontece porque o órgão previdenciário no município trabalha com um quadro reduzido e insuficiente de servidores.

Ao final da reunião, os dois vereadores e o prefeito em exercício decidiram que o melhor a fazer é oficiar a superintendência do INSS em Campo Grande, cobrando providências, o que inclui a necessidade de contratação de mais servidores para atuarem na agência local do INSS no município.

A notícia positiva: por outro lado, Tatiana confirmou a implantação do projeto “INSS Digital – uma nova forma de atender”, em Costa Rica, fruto da cobrança da Câmara de Vereadores e do Executivo Municipal. Inclusive, a Prefeitura já firmou com o INSS o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para implementação do programa no município, o que segundo Tonin Félix deve acontecer até o mês de fevereiro de 2018.

O projeto dispensa o cidadão de comparecer a uma agência da previdência social para requerer benefícios. Com isso, a população poderá entregar os documentos direto na agência digital – mantida pela Prefeitura – para dar entrada em um benefício, onde os documentos serão digitalizados e enviados eletronicamente para a Central de Análise do INSS.

“Sabemos que não depende só da gerência da agência em Costa Rica e sim de interesse do Governo Federal, mas estamos tomando as providências cabíveis. Essa reunião junto com o prefeito em exercício, Roberto Rodrigues, demonstra que o Executivo e a Câmara estão unidos a serviço da nossa população”, finalizou a vereadora Rosângela.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram a participação dos dois vereadores na reunião com a gerente da agência local do INSS. “Um descaso com a população que precisa dessa unidade do INSS para perícias e não tem para suprir a necessidade da população do nosso município! Parabéns pela iniciativa tomada pela vereadora Rosângela e pelo vereador Tonin Félix”, afirmou um internauta pelo Facebook.

CRÉDITO: Assessoria da Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS

Comentários