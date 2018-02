Instituto abre inscrições para cursos gratuitos do Enem/Vestibular e Informática

O Instituto Luther King, com sede em Campo Grande, abre de 05 a 23 de fevereiro as inscrições para os cursos gratuitos do ENEM/VESTIBULAR e INFORMÁTICA, para jovens e adultos carentes. Os requisitos para admissão aos cursos são: O candidato precisar estar cursando o 3º ano ou já ter concluído o ensino médio em escola pública; Ter renda familiar per capita de até 1 salário mínimo e meio e ter o NIS – Número de Identificação Social.

As inscrições podem ser feitas na sede do Instituto, na Rua Fernando Correa da Costa, 603, centro, de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.

Para as inscrições, também gratuitas, os candidatos precisam apresentar os seguintes documentos:

Documentos obrigatórios no ato da inscrição:

(originais atualizados com xerox)

– CPF

– RG

– Comprovante de conta de água

– Comprovante de conta de luz

– Comprovante de conta de telefone

– Comprovante de Renda (holerite ou declaração de próprio punho)

– Histórico Escolar de Escola Pública ou boletim anual do 1º e 2º ano do Ensino Médio.

– Foto 3×4 colorida

– Número de Identificação Social – NIS (procurar o CRAS do bairro ou a SAS)-Carta de apresentação pessoal

Horário do Curso:

19h às 22h – aula regular

18h10min às 18h40min – plantão

Para os horários e datas do curso de informática básica: informações no ato da inscrição.

Inscrições somente no local.

CRÉDITO: Assessoria do INSTITUTO LUTHER KING

Comentários