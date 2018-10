Instituto promove almoço neste domingo para arrecadar fundos para sobreviver

O Instituto Luther King, que atende gratuitamente jovens e adultos carentes, preparando-os para o ENEM e vestibulares, promove no domingo (21) um bobó de galinha beneficente visando arrecadar fundos pasra a manutenção da instituição.

Os convites estão à venda na sede da entidade (Rua Fernando Augusto Correa da Costa, 603, entre a Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras).

Os convites serão vendidos também no dia do evento nesse mesmo local, onde as pessoas compram e já levam a quantidade que adquiriu em vasilhames fornecidos pelo próprio instituto. O valor é de R$ 25,00 e poderá ser adquirido no período das 11h às 14h.

Nos últimos anos o Instituto Luther King tem enfrentado dificuldades econômicas para manter o seu elevado serviço social em benefício anual de centenas de jovens e adultos. Sem o apoio e a ajuda da comunidade não terá como continuar suas atividades. Para maiores informações, ligue (67)3384-8919 whats- 99276-6616.

